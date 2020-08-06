Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, siyah-beyazlı takıma sosyal medyadan yayınladığı mesajla veda etti. Oyuncunun kısa süre içerisinde eski takımı Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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