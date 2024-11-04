FETÖ'den aranan eski komiser gizli bölmede yakalandı!
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan B.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U.'nun adresi tespit edildi.
EVDE GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan B.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.