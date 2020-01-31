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TFF, Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta programlarını açıkladı. 23. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar 19:00'da oynanacak.
Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:
21. HAFTA
7 Şubat Cuma
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
8 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
9 Şubat Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
10 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
22. HAFTA
14 Şubat Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
16 Şubat Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
23. HAFTA
21 Şubat Cuma
20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
23 Şubat Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor
24. HAFTA
28 Şubat Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
1 Mart Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
25. HAFTA
6 Mart Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
7 Mart Cumartesi
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
8 Mart Pazar
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
9 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
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