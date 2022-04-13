Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Herkes şoke oldu!

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre; bahçede dolaşan Emin Çan (75), fenalaşması sonucu sandalyeye otururdu.

Burada bir anda yüzüstü yere düşen Çan’ı gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sırasında yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi.

Tamamlanan işlemler sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.