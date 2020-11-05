Piyasalarda Fed bekleniyor

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Fed bu akşam faiz kararını açıklayacak. Amerikan seçimlerinin gölgesinde geçecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararda sürpriz ya da bugünkünden radikal bir para politikası dönüşümü beklenmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle parasal genişleme politikasına geçen ve bir süre faizleri 0'a çeken Fed'in faizi burada sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken son noktasal grafiğe göre 0 faizi durumunun en az 2022 yılı sonuna dek sürmesi muhtemel.

Bununla birlikte, ekonomik toparlanmayı desteklemek için bilançosunu büyüten Fed'in tahvil alım politikasında bir farklılıpa gidip gitmeyeceği merak konusu. Son FOMC toplantısında, varlık alımının 80 milyar dolarlık ABD Hazine tahviliyle süreceği belirtilmişti ve ek olarak mortgage destekli menkul kıymet alımı yapılacağı da vurgulanmıştı.

Senatonun 2 trilyon dolarlık mali teşvik paketinde anlaşamaması ve ABD'de seçim sürecinin mahkeme nedeniyle uzama ihtimalinin Fed'in varlık alımlarında değişikliğe neden olabilir. Uzmanlar, salgında vaka sayılarının artması ve Avrupa ülkelerinin yeniden 1 aylık kapatmalara başlaması da Fed'in ekonomik görünümle ilgili tahminlerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere İngiltere'de pandemiyle mücadele kapsamındaki karantina kararı uygulamaya alınırken, Almanya, Fransa, İtalya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede de salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlere başlanmıştı.