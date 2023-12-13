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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece üç toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu. Fed tarafından 2024 yılına ilişkin yayınlanan tahminlerde Fed yetkilileri gelecek yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini öngördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:20
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        Fed faiz kararını açıkladı
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        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

        Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 3 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

        FOMC tarafından yayınlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik aktivitenin 3. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından, yavaşladığına işaret ettiği ifade edildi. İstihdam artışının yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen metinde "İşsizlik oranı düşük seyrediyor. Enflasyonda gevşeme olsa da yüksek kalmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

        Fed faiz kararının yanında 2023 ve 2024'e yönelik büyüme tahminlerinde de revizyona gittiğini bildirdi. Buna göre 2023 için büyüme tahmini yüzde 2.1'den yüzde 2.6'ya yükseltilirken 2024 büyüme tahmini yüzde 1.5'ten yüzde 1.4'e düşürüldü.

        75 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

        Piyasalar açısından dikkat çeken bir diğer tahmin ise gelecek yılki politika faizine yönelik oldu. Buna göre Fed yetkilileri 2024'te ortalama 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesini bekliyor.

        Detaylar geliyor...

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