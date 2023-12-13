Son dakika haberi Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

REKLAM advertisement1

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis´e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE BEKO SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes'e mağlup olurken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona maçlarında kaybeden taraf oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

YENİ HOCA İÇİN FLAŞ İDDİA SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius, diğer isim ise Andrea Trinchieri.