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        Haberler Spor Basketbol STBL Son dakika haberi Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

        Fenerbahçe, Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:06
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis´e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        FENERBAHÇE BEKO SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU

        Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes'e mağlup olurken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona maçlarında kaybeden taraf oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

        YENİ HOCA İÇİN FLAŞ İDDİA

        SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius, diğer isim ise Andrea Trinchieri.

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