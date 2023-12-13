İsmail Kartal'dan sakatlık ve TFF açıklaması!

"BU FİKSTÜR FEDERASYONUN ALDIĞI KARAR"

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve liglerin ertelenmesine değinen Kartal, "Pazartesi akşamı yaşananlardan dolay geçmiş olsun demek istiyorum. Bu tür olayların tekrar edilmemesini umuyorum. Bu fikstür federasyonun aldığı karar. Benim buradan herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Federasyonun aldığı kararı değiştirecek gücümüz yok. Kendi evimizde oynarken şimdi deplasmanda oynayacağız. Maalesef bu kararla bizimle alakalı sorunlar ortaya çıktı." diye konuştu.