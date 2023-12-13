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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika haberi Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz - Enerji Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz

        Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:23
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        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
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        Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın´ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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