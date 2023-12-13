Son dakika haberi Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız.
Giriş: 13.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:23
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın´ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz." dedi.
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