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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı

        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı

        Bursa'da, eski kayınpederi H.A.'yı (74) darbettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik A.'yı (50) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu Ülkü Akdemir (39), 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:57
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        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
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        Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce Refik A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden boşandı.

        Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere 17 Mayıs'ta, Akdemir'in çocuklarıyla yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

        EV HAPSİNDEYDİ

        Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

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        Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı.

        TİNER DÖKÜP BIÇAKLADI

        Akdemir, ağustos ayında, kızını almaya gelen eski eşiyle çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, Refik A.´nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

        Ağır yaralanan Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        'REFİK ÖLMEDİ Mİ' MESAJI

        Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ülkü Akdemir, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs´ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik'in çalışanına, `Refik daha ölmedi mi?´ diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Refik A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

        'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

        Ülkü Akdemir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarını tekrarlayan Akdemir'e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        'Haksız tahrik' indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Akdemir'e ayrıca, 'hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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