Muğla Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana'ya (15) yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.

CENAZELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.