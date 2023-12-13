NuLook Production yapımı ‘Lohusa’ merkezli sohbet sırasında 6 hafta süren çekim süreci sırasında yaşananlar ve filmin izleyicilerde nasıl bir etki bırakmasının amaçlandığı anlatılırken konu elbette, sinemanın içinde bulunduğu durgunluk dönemiyle beyazperde - dijital platform rekabetine, birbirlerini nasıl etkilediğine kadar uzandı.

Gupse Özay, 'Lohusa'nın sadece yeni doğum yapan kadınlara değil; eşlerine, çevresindeki kişilere, henüz anne olmayan, anne olmak istemeyen kadınlara da hitap edeceğini belirtti.

Gupse Özay ile Kıvanç Baruönü'nün anlattıklarına göre 'Lohusa', komedi diliyle;

• Yeni anne - baba olanların, onların çevresindekilerin kendi hallerini görme adına ayna görevi görecek.

• Geçmişte anne - baba olanlara nostalji yaşatacak.

• Anne - baba olacaklara neler yaşayacaklarını, nelere hazırlanmaları gerektiğini anlatacak.

Sohbetimiz sırasında Gupse Özay kızı Jan Asya ile evde neler yaşadıklarından da söz etti. Onlardan biri; Özay'ın Jan Asya'nın bakıcısının yardımcısı olması. Onlara da annesinin göz kulak olması.

Gupse Özay, sette çalışırken aklının evde kalmaması için böyle bir uygulamada bulunduğunu söyledi.