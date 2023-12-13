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Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Kararla beraber bugün yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü.

TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

Fed'in gevşemeye yönelik daha önceki toplantılara oranla net bir işaret vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın da bu güvercin duruş beklentisini açıklamalarıyla pekiştirmesiyle ABD 1o yıl vadeli Hazine tahvili getirilerinde ilk anda yaklaşık 15 baz puanlık düşüş yaşandı.

Tahvil getirileri düşerken altının ons fiyatı ise 1 saat içinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı.

Yurtiçinde ise spot piyasada gram altın fiyatı 1.850 liradan 1.879 liraya çıktı.

DOLARDA GERİLEME

Fed kararının ardından doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.9'luk düşüş yaşandı. Dolar/TL ise düşük hacimli piyasada 29.05'ten 28.99'a çekildi.