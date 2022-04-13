Feci olay! Sokak köpeklerinden kaçarken minibüs çarptı

İHA

Olay, geçtiğimiz şubat ayında meydana geldi. İlçede sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuk aniden yola atladı. Bu sırada ise küçük çocuğa yoldan geçen bir minibüs çarptı.

İHA'nın haberine göre, olayda küçük çocuğun yaralandığı öğrenildi. Sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapılmasını isteyen bir ilçe sakini ise şunları söyledi:

"Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler."