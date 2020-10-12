Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kazılan bölgede çalışma yürüten 2 işçi toprak altında kaldı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli'nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi.