Feci kavga! İstekalar kafalarda kırıldı

DHA

Feci olay, 28 Aralık Salı günü bir bilardo salonunda yaşandı. Bilardo salonuna oyun oynamak için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.