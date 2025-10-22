Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza bozuldu

        Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza bozuldu

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:40
        Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza bozuldu
        Beykoz'da motosikletli Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Fatma Zehra Kınık hakkındaki karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

        DHA'nın haberine göre kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda otomobil sürücüsü eski Kızılay Başkan Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Kınık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırarak ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti. Dosya İstinaf aşamasındayken Batın Barlasçeki'nin babası ve olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk şikayetinden vazgeçti.

        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

        Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan İ.E.Ü.’nün soruşturma aşamasında, M.Ü.’nün kovuşturma aşamasında şikayetçi olmadığı kaydedildi. Olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk’ün ise dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle Sanık Fatma Zehra Kınık’ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi. İstinaf, dosyanın yeniden incelemek için yerel mahkemeye gönderdi.

