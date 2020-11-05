Fatma Mavi toprağa verildi!

DHA

İstanbul Bahçelievler'de 1 Kasım günü sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi (31) dairede ölü bulundu. Olayın ardından cinayetle ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mavi'nin en son Ergin A. ile görüştüğünü belirledi.

ÖNCE BOĞDU SONRA YAKTI

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Ergin A.'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Karaman'a getirilen Mavi'nin cenazesi, Yeşil Cami'de kılınan namazın ardından şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.