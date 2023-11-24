Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı

        Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla başlanan davada, bazı müşteki avukatları Fatih Terim'in de mahkemeye gelip ifade vermesini talep etti. İlk duruşmada mahkeme tarafından davet edilmeyen Fatih Terim ve Seçil Erzan'a 190 bin dolar parasını kaptıran kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da ifadeleri ortaya çıktı.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 24.11.2023 - 08:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim'in ifadeleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk’ün 8 ay önce ortaya çıkarttığı, Denizbank’ın eski Levent şube müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında futbol dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla başlayan yargılamada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlanan duruşmada, bazı müşteki avukatlar ünlü teknik direktör Fatih Terim'in de mahkemeye çağrılıp ifadesi alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından henüz mahkemeye çağrılmayan Fatih Terim’in soruşturma kapsamında alınan ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca bu soruşturmada Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Seçil Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı yer alıyor.

        REKLAM

        “BEN BANKAYA HİÇ GİTMEDİM”

        Soruşturma kapmasında müşteki olarak ifadesi alınan Fatih Terim, Seçil Erzan’ı 5-6 yıldır tanıdığını söyledi. Denizbank’ın ne Florya ne de Levent’teki şubesine hiç gitmediğini söyleyen Terim, paraya ihtiyacı olduğu zaman yakınlarından ve aile dostlarından istediğini, onların da bankadan parayı çekip kendisine getirdiğini ifade etti. Terim, herhangi bir imza durumunda Seçil Erzan’ın Florya’daki tesislerde ya da evine gelerek imza aldığını da belirtti.

        HESAPLARIMDAKİ TABLOM

        İddia edilen "Fatih Terim fonu"yla ilgili herhangi kimsenin kendisinden para istemediğini söyleyen Terim, Seçil Erzan’a da hiç para vermediğini belirtti. 6 Nisan’da Denizbank’taki hesabındaki tabloyu öğrenmek için mesajlaştığını da anlatan Terim “O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 TL ve saklama o/n 3.000.000 USD şeklinde bilgiler yer alıyordu.”

        SEÇİL’İ DUYUNCA PARAMI ÇEKTİM

        O tabloya baktıktan sonrasında Seçil Erzan’ın olayını duyunca sinirlendiğini belirten Terim, hesaplarındaki parasının eşi Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılması talimatını verdiğini söyledi. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın verilen hesaba gönderildiğini gördüğünü ifade eden Terim “Fakat 3.000.000 USD halen gönderilmedi. Ben bu durumdan rahatsız olup şüphelendim ve bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi çektiğim kredilerimi vb. tüm parasal işlerimi içerir belgelerin dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç doküman verdi. Bunun dışında talep ettiğim hesap dökümleri ve ayrıntıları verilmedi" dedi.

        REKLAM

        Terim, usulsüzlük yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        BUSE TERİM’İN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

        Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Seçil Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı soruşturmada yer aldı. Buse Terim Bahçekapılı, olayların nasıl başladığını ve parayı nasıl gönderdiğini tüm detaylarıyla şöyle anlattı.

        İşte o ifade:

        "Seçil Erzan isimli şahısla ilk olarak yüz yüze 20 Kasım 2022 tarihinde babaannemin cenazesinde tanıdım. Kendisini Denizbank Şube Müdürü olarak tanıtmıştı. Sonrasında kendisi 2 Kasım 2022 tarihinde halamın oğlu olan Terim Arıcan aracılığı ile bana ulaşmıştır. Şöyle ki Terim o gün bana Denizbank'ta 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Daha doğrusu Seçil Erzan kendisine Denizbank Şube Müdürü olarak bu fondan detaylı bahsetmiş ve Buse Terim'in de bu fona dahil olup gelir elde edebileceğini dile getirmiş.

        REKLAM

        Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım. Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim. Benim Denizbank'ta şahsi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum bir mevduat hesabım bulunmaktadır."

        “BANKADAN ÇEKİLEN PARA DOLAR OLARAK ALINDI”

        Kuzeninin tavsiyesiyle başka bankadaki 3 milyon 600 bin lirasını çekip 190 bin dolara çevirdiğini anlatan Buse Terim, “Terim bana akabinde parayı Seçil Erzan'ın görev yaptığı Levent Denizbank Şubesi'ne giderek bizzat odasında teslim ettiğini söyledi. Hatta Terim bana parayı teslim ettiği sırada Nazlıcan isimli bir kadının odada olduğunu ve bu parayı Seçil'in Nazlıcan ile birlikte hazineye giderek teslim edeceklerini söylemiş. Bu olayda 190 bin dolar param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir. Şahsıma ya da kuzenim Terim'e bir belge de verilmemiştir." dedi.

        Buse Terim de sorumluluğu olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

        ERZAN PARAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ

        Buse Terim Bahçekapılı’nın bu ifadesinin ardından tutuklanan Seçil Erzan, bu olayla ilgili şu ifadeyi verdi:

        “Buse Terim'den de 150-200.00 dolar aldım ancak ondan da aldığım parayı ödeyemedim. Yine Buse Terim'in ofisinin olduğu Levent'ten ofisinden elden teslim aldım ancak onlara herhangi bir belge vermedim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fatih terim
        #buse terim
        #Seçil Erzan
        #Denizbank
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Habertürk Anasayfa