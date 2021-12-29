Falçata dehşetinden sonra genç kadına haciz şoku!

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi.
DHA'nın haberine göre, sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
HABERİ OLMADIĞINI BELİRTİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava sürerken, Esra Oymak evindeki eşyalarına geçen 21 Aralık'ta gelen haciz kararıyla şok oldu. Oymak, eşi Mikail Oymak'ın, bilgisi dışında kendisi adına iki ayrı bankadan toplam 10 bin lira kredi çektiğini, borcun yasal faizleriyle 18 bin 550 TL olduğunu, ödenmeyince de haciz geldiğini öğrenince şaşkınlığı daha da arttı. Oymak, evde bulunamadığı için haciz işlemi gerçekleştirilemedi. Esra Oymak, çekilen kredilerden haberi ve rızası bulunmadığını belirtip, cezaevindeki tutuklu olan eşi Mikail Oymak hakkında şikayetçi oldu.
'SONRADAN ÖĞRENDİM VE ŞAŞIRDIM'
Krediden bilgisinin olmadığını belirten Esra Oymak, "Kredileri ben çekmedim, araştırılmasını istiyorum. Çok zor durumdayım, evim kira çocuklarım var. Hangi borcu ödeyeceğime şaşırdım. Şu an bildiğim kadarıyla 2 bankaya borcu var. İlk krediyi pandemi döneminde çekmiş, son krediyi 18 Kasım'da çekiyor, 20 Kasım'da da boğazımı kesti. Her şeyi planlamış. İkisini de benim üzerime ve benim adıma çekmiş. Bana kredi çekeceğini; iznimin olup, olmadığını sormadı. Kafasına göre kredi çekmiş. Sonradan öğrendim ve şaşırdım. Çok kötü bir his. Sırtımda açtığı yaralar sayısız, üzerine bunlar da eklendi. Ev kirasına mı, çocuklarıma mı, bankaların borçlarına mı yetişeceğim? En azından araştırılsın, benim çekmediğim ortaya çıksın. Bana ait olan bir borç olsa, ben öderim. Evdeki eşyalara haciz geldi. Ben olmadığım için bir şey almadılar. Bu borcu Mikail'in ödemesini istiyorum" diye konuştu.
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