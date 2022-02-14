Facia teğet geçti! 30 metrelik göçük oluştu

AA

Kış aylarında bir kişinin yaşadığı yaz aylarında ise 8 haneye ulaşan Epçeler köyü Çerçi Mahallesi'nde heyelan nedeniyle köy yolunun 30 metrelik kısmında göçük oluştu.

YOL KAPANDI

Evlerde de hasara yol açan heyelan nedeniyle köyde yaşayan Muzaffer Yılmaz, komşusunun bahçesinden evine ulaşabiliyor.

Yılmaz, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle köylerindeki derenin derinleştiğini söyledi.

MEZARLIK DA ZARAR GÖRDÜ

Daha sonra bir metreyi bulan karın etkili olduğunu anlatan Yılmaz, karlar erirken toprak kaymaları olduğunu belirterek, "Köyde yazın nüfusumuz artıyor. Mağdur kaldım. Yol yapılana kadar İstanbul'a gideceğim. Başka bir komşunun bahçesinden evime yaya olarak ulaşıyorum." dedi.

Derenin karşısında fındık bahçelerinin olduğunu ancak heyelan nedeniyle oraya da ulaşamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Devletimizden buraya duvar çekmesini istiyorum. Üzerini biz köylüler olarak kapatırız." dedi. Yılmaz, heyelan nedeniyle bazı mezarların da zarar gördüğünü kaydetti.