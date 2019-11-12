Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar cari fazla verildi. Beklenti 2 milyar dolar civarında fazla verilmesiydi.

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon doları arttı. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğu bildirildi.

Yayımlanan verilere göre eylülde altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın eylül ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 619 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 471 milyon dolara yükseldi.