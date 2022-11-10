İşsizlik yeniden çift haneye yükseldi

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TÜİK eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik oranı eylülde yüzde 10.1 oldu.

Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9.8 ile Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemişti. olarak açıklanmıştı.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.8 kadınlarda ise yüzde yüzde 12.8 oldu.

İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3 kadınlarda ise yüzde 35 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 19.6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artış ile yüzde 19.6'ya çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.5, kadınlarda ise yüzde 25.4 olarak tahmin edildi.