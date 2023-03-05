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Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü açığa alındı

Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdüğü ortaya çıkmıştı. Habertürk'ün duyurduğu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olayda yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdiği iddia edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar I.'nın açığa alındığı ve adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildiği açıklandı

Giriş: 05.03.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Evinden yardım malzemeleri çıkan emniyet müdürü açığa alındı! - Öne çıkan haberler
Evinde yardım malzemeleri çıkan emniyet müdürü açığa alındı!
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DHA

Tekirdağ Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep´in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdiği iddia edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar I.'nın açığa alındığını ve adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep´in İslahiye ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi.

TEKİRDAĞ'DAKİ EVİNE GETİRDİ İDDİASI

Personelin başında bulunan 4´üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar I., görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ´a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ´daki evine getirdi. Yadigar I.'nın durumu müdürlerine bildirildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Yadigar I.'nın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinle Yadigar I.'nın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yadigar I., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Yadigar I., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Yadigar I.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş´ta yaşanan depremde görevlendirilen bir emniyet personelinin afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair yapılan ihbar neticesinde ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, Valiliğimiz ve Emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bu arada Yadigar I.'nın deprem bölgesinden aldığı 2 kuşun kafes içinde fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Deprem ve zede kuşlarım' yazdığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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