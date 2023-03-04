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Emniyet müdürünün evinde depremzedelere yardım malzemeleri çıktı

Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi...

Giriş: 04.03.2023 - 23:33 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi evine götürdüğü tespit edildi - En Son Haberler

Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürü görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdü. Kamera kayıtlarından durumu tespit eden polis Savcılık, talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Çok sayıda yardım malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti.

YARDIM MALZEMELERİNİ TEKİRDAĞ’A GÖTÜRMÜŞ!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi. Tekirdağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Yadigar I., 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak; otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

YARDIM MALZEMELERİ EVİNDEN ÇIKTI

İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar I’nın evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Adet Kettle Isıtıcı ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar I. adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak; hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti. Şimdi itirazın sonucu bekleniyor.

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