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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eslem Teker köpek saldırısında ölmüştü! : Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni | Son dakika haberleri

        Eslem Teker köpek saldırısında ölmüştü! : Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin incelemedeki raporun ayrıntılarını paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:51
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        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eslem Teker'in (12) sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin rapor doğrultusunda, Yüksekova Belediye Başkanı ve belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova'da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Bu elim olay sonrası hemen bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmişti. Mülkiye müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporda; Yüksekova Belediyesi'nce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı, belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evinin bulunmadığı, Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği, olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır" dedi.

        'KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEKTİR'

        Rapor doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca ilgililer hakkında soruşturma izni verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu rapor doğrultusunda, bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verilmiştir. Eslem kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasında bulundu.

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