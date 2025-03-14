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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı açıklandı. 8 isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ilk kez milli davet aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:29
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        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
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        A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu ve programı açıklandı.

        8 OYUNCU SAKATLIK NEDENİYLE YER ALMADI

        30 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

        3 İSME İLK KEZ MİLLİ DAVET

        Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.

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        ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL İLK MAÇTA YOK!

        Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

        Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

        Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

        Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

        A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

        A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, Macaristan maçı öncesindeki resmî antrenmanını da aynı gün bu tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        A Millî Takım kafilesi, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek; saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

        Ay-Yıldızlılar, Budapeşte'ye varışı takiben karşılaşmanın oynanacağı Puskás Arena'da saat 17.00'de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, saat 17.15'te (TSİ 19.15) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

        Puskás Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.

        A Millî Takımımızın Macaristan ile oynayacağı iki maç da TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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