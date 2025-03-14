Spor yazarları Rangers-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, penaltılar sonucu Rangers'a elendi ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları, bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
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"MOURINHO'NUN KADIKÖY'DEKİ HATALARI"
Bülent Timurlenk (Sabah): Mourinho hatalarından ders çıkartabilecek kadar tecrübeli ve akıllı bir teknik adam. Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi. İlk 30 dakika belki Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinde parlak bir görüntü çizmese de Ibrox tribünleri bütün maçı tırnaklarını yiyerek izlediler. Szymanski'nin nefis golü, ikinci golde Mert'in ısrarla hücum bindirmesi ve sahanın en iyisi Fred önderliğinde turu geçmeyi hak eden bir futbol... İskoçlar İstanbul'da maden bulmuşlardı. Dün Cerny'nin yetenekleriyle oyuna tutunmaya çalıştılar. İkinci topları Fred ve Amrabat toplayınca geçiş hücumu bulmakta da zorlandılar. Mourinho'nun takımı 90 dakika içinde fişi çekebilirdi. 19 hücumun golle sonuçlanan isabetli 2 şut dışında çerçeveye topu vuramamak ilk maçta olduğu gibi dün de sorundu.
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Uzatmalarda İrfan Can'ın nefis kurtarışının altını çizmek lazım… Tadic çok kaçırdığı bilindiği halde (geçen sene Olymepiakos eşleşmesinde kaçırmıştı) ilk penaltıcı olmasa tur gelir miydi? Cevabı yok bu sorunun. Futbol garip oyun... Sonuçta canını dişine takarak oynayan Fred de kaçırdı. Mou penaltıcıları ve sıralamasını daha iyi belirleyebilirdi. Ama ondan daha önemlisi elbette ki Kadıköy'deki hataları...
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"BÖYLE BİTMEMELİYDİ"
Gürcan Bilgiç (Sabah): 75'te Dzeko ve Tadic'in girmesiyle birlikte "akıl – fikir" de geldi Fenerbahçe ataklarına. Dzeko topu tutuyor, Tadic doğru yerde pas istasyonu oluyordu. Gecenin güzelliğine başka heyecan geldi, "Tarih nasıl yazılır" yeniden tüm Türkiye'ye hatırlattılar. Uzatmalar, Mourinho'nın organizasyonunda, hamlelerinde, takımı diri tutmasında, Mert Müldür'ün sakatlığı sonrasında önce Szymanski'yi, sonra Tadic'i sağ beke almasıyla geçti. Pozisyonlar da buldular. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışı, Skriniar'ın gövde gösterisi. İnanmış bir takım halinde, birbirlerine sarılarak maçın sonunu getirdiler. Ama futbolun cilvesi penaltılarda sonuna kadar hak ettiğimiz turu kaybettik. Böyle bitmemeliydi.
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"RANGERS'I YENDİ AMA IBROX'U YENEMEDİ"
Uğur Meleke (Hürriyet): Rangers - Fenerbahçe eşleşmesi, iki ülkenin de futbolda ana gündem maddesi oldu son günlerde. Dün geceye kadar Türkiye’nin de, İskoçya’nın da Avrupa kupalarında birer temsilcileri vardı. Türkiye ilk 10’daki, İskoçya da ilk 15’teki yerini korumak istiyor; zira onlar da 15’in dışında kalırlarsa Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebilecekler. Fenerbahçe'de dün Skriniar savunmada, Fred orta sahada ağırlıklarını koydular. İkinci 45’te ve uzatmalarda Szymanski, Tadic ve Nesyri ile yakalanan net fırsatlar vardı. Fenerbahçe normal sürede de, 120 dakikanın sonunda da turu hak eden taraftı. Oyunun hakkı penaltılar değildi esasında. Penaltılarda Ibrox’ta oluşan ekstra atmosfer tesir etti turun kaderine. Bir bakıma Fenerbahçe dün aslında Rangers’ı yendi ama Ibrox’u yenemedi.
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"F.BAHÇE TARİHİNDE 2. KARA LEKE"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Penaltılarla elenmek kötü oldu. Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi hak etmişti. Maçın hakemi de Ivan Bebek'ten sonra Fenerbahçe tarihinde ikinci bir kara lekeydi.
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"MUCİZENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"
Banu Yelkovan (Hürriyet): Fenerbahçe, uzatmalara bile kalmadan çeyrek finale kalabilirdi. Maç başlamadan sakin, sabırlı ve kararlı oynamak gerektiğini biliyorduk. İbrox Stadı’na çıkarken yapılması gereken tek şey, ilk maçı unutmaktı. Ligde geçen haftayı bay geçerek dinlenen Fenerbahçe aynen öyle yaptı. Sahada alıştığımız Fenerbahçe ve çok iyi bir futbol vardı. Sabırla beklenen an, tam devre arasına giderken geldi. Kostic’in soldan ortasında, Szymanski şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdiğinde, artık bu maçı uzatmaya taşımak için ikinci yarıda gelecek tek bir gol yetiyordu ve doğrusu bu, çok olası görünüyordu. İkinci yarı başlarken Fenerbahçe’nin hedefi daha net, Rangers daha endişeli, sahadaki denge temsilcimizin lehine daha baskındı. İkinci yarının ilk 15 dakikası biterken topla oynama yüzdelerindeki 80.5’a 19.5’luk oran, sarı lacivertlilerin nasıl bir maç çıkardığının en büyük göstergesiydi.
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İkinci gol, tam sarı lacivertlerde ilk yorgunluk belirtileri başgöstermeye başlamışken yine Szymanski’den geldi. Dakikalar 73’ü gösteriyordu ve Rangers, maçın başından bu yana Fenerbahçe’ye değil, zamana karşı oynadığı futbolun artık bu maçı kurtarmaya yetmeyeceğini sonunda anladı. Gel gör ki karşılarında aşılmaz bir İrfan Can Eğribayat vardı, Rangers’ın yakaladığı nadir ama tehlikeli pozisyonların tamamı, genç kalecinin ellerinde son buldu. Fenerbahçe, , maçın özellikle son anlarında üst üste yakaladığı fırsatları gole tahvil edebilseydi, mucize gözüyle bakılan çeyrek final, uzatmalara bile kalmadan gelecekti.
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"HAKEM KARARLARI DOĞRUYDU"
Mustafa Çulcu (Sabah): Maçı kim yönetiyor? 'Oyunu salacağım' diye faullerde hatalar yaptı. İlk yarı bittiğinde 16 faul, 5 sarı kart hakemin oyunu kontrolde zorlandığını gösteriyor. En-Nesyri topa kafa vurdu Balogun'un açılan sol kol dirsek üstüne gelen topta penaltı bekledik devam kararı geldi. İkinci yarıda Kostic şut attı karşısında Rıdvan önce iki kol arkada bağlı tam top geçerken sol kol vücuttan kısmen ayrıldı el topun geçişini engelledi yine devam kararı geldi. IFAB ve UEFA elle oynama kriterlerini revize etmesi gerekiyor. VAR da tanıdık bir isim Hollandalı Pol van Boekel vardı. Fenerbahçe 65'te, Rangers 84'te penaltı beklediler devam kararları doğruydu. Uzatmanın 116. dakikasında Raskin geç kalınca Mert Hakan'ın ayağına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama Eskas yine devam dedi. Son dakika Kostic penaltı bekledi ama ayağını yere sürterek kendini bırakıyor devam kararı doğruydu.
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