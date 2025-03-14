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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Nermin Küçükzeybek boş arazide hareketsiz yatıyordu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Boş arazide kadın cesedi bulundu!

        Antalya'da, vatandaşlar boş arazide hareketsiz biçimde yatan bir kadını görünce polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Nermin Küçükzeybek olduğu belirlendi. Genç kadının yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:15
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        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
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        Antalya'da kan donduran olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi.

        "KADIN HAREKETSİZ BİÇİMDE YATIYOR"

        DHA'daki habere göre arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı.

        KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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