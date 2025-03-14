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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl elde edilen kazançların gelir vergisi beyannamelerine ilişkin, "Kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:28
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        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl martta veriliyor.

        2024'te elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba'ya kadar sunulması gerekiyor.

        Bakan Şimşek, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız devam edileceğini vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız." diye konuştu.

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        "İzaha daveti yoğun şekilde kullanıyoruz"

        "İzaha davet" müessesesini yoğun şekilde kullanmaya başladıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

        "Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm illeri ziyaretle görevlendirdim. Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü, beyanların doğru yapılmasının önemini ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı anlatıyor."

        Konutlarda fiili yoklama

        Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor.

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        Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tutarak, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

        Dijital Vergi Dairesinden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Bunlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu görüldü ve yasal işlem yapıldı. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi.

        Kira gelirini gerçek değerinden beyan etmeyene inceleme

        Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı.

        Çalışmayla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara ilişkin kira beyannamelerini vermesi sağlandı. Bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda, kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatılacak.

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        Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı. Başkanlık bu yıl da 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

        Mükellefe SMS ile hatırlatma

        Başkanlık, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği bilgisini iletti.

        Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret geliri kazananlara, 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı geliri elde edenler ile kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde edenlere SMS gitti.

        Başkanlık, halen gelir vergisi mükellefi olan 2,9 milyon mükellefe de SMS ile beyan dönemini hatırlattı.

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