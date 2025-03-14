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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ haberler: Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı! | SON DAKİKA HABERİ

        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmir'deki eylemlere ilişkin davada aralarında eski tümgeneral Memduh Hakbilen'in de olduğu 46 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile bir sanık hakkındaki müebbet ve 19 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:51
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        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
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        İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İzmir'deki eylemler kapsamında açılan davada kararını açıklamıştı.

        AA'da yer alan habere göre heyet, 104 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa 16 yıl 8 ay, geri kalan sanıklara da 7 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları verilmesine hükmetmişti.

        DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

        Yargıtay'ın, bir kısım sanıklar hakkındaki kararın bozulması yönünde hüküm kurması üzerine dava İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüş ve dosya 24 Kasım 2022'de karara çıkmış, ardından da temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmişti.

        46 SANIK İÇİN AĞIR MÜEBBET HAPİS ONANDI

        Daire, bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Kasım 2022'deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        Buna göre, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen ile eski tuğgeneral Veyis Savaş, eski Tuğamiral Yaşar Çamur'un da aralarında olduğu 46 sanık hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bir sanık hakkındaki aynı suçtan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

        Darbe girişiminin ardından "Şapka" ve "Kuzgun" kod adıyla gizli tanıklık yaparak Ankara Konutkent'teki darbe toplantılarına katıldıklarını itiraf eden ve toplantılara katılan sivil ile asker FETÖ mensuplarını adli makamlarla paylaşan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık ile eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız hakkındaki mahkumiyetler de onandı.

        Bıyık ve Yıldız'a, "anayasayı ihlal" suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 38/3. maddesinde belirtilen indirim uygulanarak verilen 18 yıl 6'şar ay hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı.

        Daire, aralarında eski tümgeneral Ahmet Cural'ın da bulunduğu 17 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay ile 10 yıl 6'şar ay arasındaki süreli hapis cezalarını onadı.

        Yerel mahkemece, "delil yetersizliği" nedeniyle atılı tüm suçlardan beraat alan eski tuğgeneral Nihayet Ünlü hakkındaki hükmün de onanması kararlaştırıldı.

        Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezası verilen 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini ise çeşitli sebeplerle bozdu.

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        #Memduh Hakbilen
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