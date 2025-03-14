İşte UEFA ülke puanında son durum - Fenerbahçe, Rangers'ı yendi
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertliler, Rangers'ı 2-0 yenerek ülkemize 400 puan kazandırdı. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 43.900'e çıkardı.
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UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda hemen üstümüzde Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildiği Lazio ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu skor Plzen'in elenmesini sağladı ama aldığı beraberlik, Çekler'e 200 puan kazandırdı.
9. sıradaki Çekler, bu sezonu 10.550, toplam 44.100 puanla noktaladı.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
- 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.
- UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 9. olmak, lig ikincimizin Devler Ligi'ne kalması için 3 yerine 2 ön eleme oynaması anlamına geliyordu.
- 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
- Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.
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İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
1-İNGİLTERE - 109.622
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2-İTALYA - 95.106
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3-İSPANYA - 92.023
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4-ALMANYA - 85.706
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5-FRANSA - 71.235
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6-HOLLANDA - 67.150
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7-PORTEKİZ - 62.266
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8-BELÇİKA - 56.850
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9-ÇEKYA - 44.100
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10-TÜRKİYE - 43.900
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11-YUNANİSTAN: 39.312
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12-NORVEÇ - 38.937
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13-AVUSTURYA: 36.050
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14- İSKOÇYA: 35.350
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15- POLONYA: 34.250
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