İşte UEFA ülke puanında son durum - Fenerbahçe, Rangers'ı yendi

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

- 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.



- UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 9. olmak, lig ikincimizin Devler Ligi'ne kalması için 3 yerine 2 ön eleme oynaması anlamına geliyordu.



- 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

- Lig 2'ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.