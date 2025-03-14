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        Galatasaray'da hedef 10! İşte Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10 puana çıkarmak ve ezeli rakibini psikolojik baskıya almak istiyor. İşte maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:03
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        • 2

          Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.

        • 3

          HEDEF PUAN FARKINI 10'A ÇIKARMAK

          Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor. Galatasaray, karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.

        • 4

          Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.

        • 5

          İLK YARIDAKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI

          Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

        • 6

          LİGDE 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

        • 7

          G.SARAY'DA 3 EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

        • 8

          2 FUTBOLCU SINIRDA

          Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

        • 9

          GOL UMUTLARI OSIMHEN VE BARIŞ ALPER

          Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz olacak. Bu sezon 21 Süper Lig maçında 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, takımının en golcü oyuncusu konumunda. Son 4 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, maçta da Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Osimhen, Antalyaspor karşısında hem gol arayacak hem de Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmemek için mücadele verecek.

        • 10

          Milli yıldız Barış Alper ise ligde süre aldığı 25 müsabakada 10 kez gol sevinci yaşadı. Takımda çift haneli skora ulaşan iki oyuncudan biri olan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri durumunda.

        • 11

          OKAN BURUK, LİGDE ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı.

        • 12

          BURUK, BELÖZOĞLU'NA KARŞI ÜSTÜN

          Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu. Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

        • 13

          İşte G.Saray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

        • 14

          MUSLERA

        • 15

          FRANKOWSKI

        • 16

          DAVINSON

        • 17

          ABDÜLKERİM

        • 18

          EREN ELMALI

        • 19

          TORREIRA

        • 20

          GABRIEL SARA

        • 21

          YUNUS AKGÜN

        • 22

          BARIŞ ALPER

        • 23

          MORATA

        • 24

          OSIMHEN

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