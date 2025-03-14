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        Haberler Röportajlar Bahtiyar Memili: Ekmeğine bak oğlum Zülkar - Magazin haberleri

        Bahtiyar Memili: Ekmeğine bak oğlum Zülkar

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili; "Misafir olduğumuz her evde izleyiciler, kendilerinden bir şey buluyor. Muhafazakâr ve seküler insanların acı günlerde de mutlu günlerde de nasıl da birbirlerine kenetlendiğini görüyoruz" dedi. Memili, ayrıca canlandırdığı karaktere de tavsiyede bulundu: Ekmeğine bak oğlum Zülkar...

        Giriş: 14.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:38
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        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
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        Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam, 92'inci bölümüyle ekrana gelecek.

        Senaryosunu: Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği dizide başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör paylaşıyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterini canlandıran Bahtiyar Memili, Habertürk'e hem oyunculuk hikâyesi hem de diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Memili; "Misafir olduğumuz her evde izleyiciler, kendilerinden bir şey buluyor. Muhafazakâr ve seküler insanların acı günlerde de mutlu günlerde de nasıl da birbirlerine kenetlendiğini görüyoruz" dedi.

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        Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

        Çok komik, hikâyeleri bitmeyen bir ailede büyüdüm. Komik ve iyi hikâye anlatıcısı bir babaanneyle büyümek bana çok şey kattı, onlardan ilk ikisi de iyi bir hikâye anlatıcısı olmak ve gözlem yeteneğiydi. Sonrasında kendimi, üniversitede skeçler hazırlarken ve oynarken buldum. Oldukça amatör, kendi aramızda başladığımız yolculukta buralara kadar gelmeyi hayal ediyordum. Aradan geçen zamanda birçok sinema filminde, dizide ve reklamda yer alarak buralara kadar geldim.

        Necip Memili ile kardeşsiniz. Oyuncu olmanızda ağabeyinizin etkisi oldu mu?

        Necip ağabeyimin elbette çok etkisi oldu, onun tiyatroyla ilgilenmeye başladığı yıllarda ben ilkokula gidiyordum. Onun oynadığı oyunları izlemek, onu sahnede görmek, okuduğu kitaplara merak salmak hayal gücümün gelişmesini ve araştırmacılığımın artmasını sağladı. Dolayısıyla evinizde hayran olduğunuz bir oyuncu ile büyürken etkilenmemek ne mümkün. (Gülüyor)

        Bahtiyar Memili - Necip Memili

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        'Kızılcık Şerbeti'nden gelen teklifi kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?

        'Yasak Elma' final yaptıktan sonra, çok kısa sürede 'Kızılcık Şerbeti’nden teklif geldi, ülkemizin en çok izlenen, en çok merak uyandıran, kurgusuyla ve senaryosuyla sürekli gündeme gelen bir dizide rol almak bir oyuncu için muazzam bir deneyim olacağından, heyecanla kabul ettim.

        Zülkar sürekli bir kaosun bitmek bilmeyen bir evde yaşıyor. Bahtiyar Memili olarak, ona tavsiyeniz neler olurdu?

        Ekmeğine bak oğlum Zülkar... (Gülüyor) Terazi gibi dengeli, tilki gibi kurnaz ol. Şefkatli ve sevgi dolu olmaktan vazgeçme. Gülmek ve şüphelenmek sana çok yakışıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde her hafta zirvede. Bu ilginin sebebi sizce nedir?

        Türkiyeli bir dizi. Misafir olduğumuz her evde, izleyiciler kendilerinden bir şey buluyor. Muhafazakâr ve seküler insanların acı günlerde de mutlu günlerde de nasıl da birbirlerine kenetlendiğini görüyoruz. Aslında aramızdaki ayrımın suni bir ayrım olduğu ve toplum olarak birbirimizle hep dayanışma için de olduğumuzu da görüyoruz. Gerçek bir hikâyeden alınması insanları etkiliyor diye düşünüyorum. Dizinin izleyici kitlesine baktığımızda oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu da başarının bir sonucu elbette. 'Kızılcık Şerbeti', gerçekten 7’den 70’ her kesimden insanın izlediği bir dizi... Böylesi bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum.

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        Bir biyografi filmi çekilecek olsa canlandırmak isteyeceğiniz kişi kim olurdu?

        Kesinlikle Ruhi Su’yu canlandırmak isterdim. Müziğe, türkülere olan tutkum beni onunla tanıştırmıştı. Hayatını okudukça, onu tanıdıkça ona daha da bağlandım. Eşsiz bir opera sanatçısının siyasi görüşü nedeniyle sanatını icra etmekten men edilmesi, ve nihayetinde yoksulluk ve birçok acıyla hayata tutunması ve bugün türkülerimizin onun eşsiz sesiyle yaşamaya devam etmesi çok kıymetli. Hikâyesinin yeni nesillere mutlaka aktarılması gerektiğini düşünüyorum.

        Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz?

        Kesinlikle pazarlamacı olurdum. İkna yeteneğime güveniyorum. Eee sevimliyim de... Konuşmaya da bayılıyorum. Oldukça başarılı bir pazarlamacı olurdum. Siz yeter ki bana neyi ne için satacağımı söyleyin. Gerisi bende... Memili Pazarlama... (Gülüyor)

        Setten arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?

        Ben evde vakit geçirmekten, evde yemek yapmaktan, film izlemekten çok keyif alan biriyim. Özellikle mutfağı çok seviyorum, yemek yapmak dünyanın en rahatlatıcı ve en lezzetli işi. Elimin de lezzetli olduğunu söylerler. Zaten bir Adanalı'dan da başka bir şey beklenmemeli... (Gülüyor) Bütün bunlar dışında herkesin yaptığı şeyler aslında, yürüyüş yapmak, arkadaş buluşmaları ve fırsat buldukça kültür ve sanat aktiviteleri ile zamanımı geçiriyorum.

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        #Bahtiyar Memili
        #kızılcık şerbeti

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