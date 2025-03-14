Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
Antalya'da, yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti
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Antalya'da akıllara durgunluk veren olay Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda yaşandı.
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ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİLER
DHA'daki habere göre bir hafta kadar önce akşam saatlerinde mezarlığa gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.
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İSKAMBİL OYNAYIP KOLA İÇTİLER
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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GÖREVLİLER DIŞARI ÇIKARTTI
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı.
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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.
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