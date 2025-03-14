Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

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Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşması: Anbean haber alabiliyorum. 8 Aralık devrimi olmadan Sayın Erdoğan, Beşar Esad ile görüşme talebi reddedilince söylemiştim. Geçiş hükümeti olmadan faydası olmaz diyordum. Mektup gönderdim, yapılması gerekenleri yazdım. Esad hükümetinin çöküşü görülüyordu. Suriye'nin rejimi Baas rejimi dolayısıyla çökmüş, modernleşmesi gerekiyordu. Bizim uyarılarımızı dinleseydi barış içinde halkıyla yaşıyor olabilirdi. Farklı alanlarda en az 10 askeri danışmanın gitmesi lazımdı. Bunun yerine Emevi Camisi'nde herkes namaz kıldı. Gün şov günü değil. Bunu şova dönüştürmem. Suriye'nin kaderi artık Türkiye'nin kaderiyle özdeş.

KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI

Yapılması gereken Türkiye'nin öncü olması ama görünür olmaması. Görünmeden Suriye'ye yardım etmek. 3 haftadır kriz masası kurulsun diyorum. Dünkü ziyaretleri doğru bir ziyarettir. Geçmişte biz Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve MİT arasında işbirliği yapılır. Kurumlar arası kriz merkezi oluşması lazım çünkü Suriye'de her şey olabilir.

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SURİYE ORDUSU OLMASI LAZIM

Devrim olmuş, Devrim gerçekleştirilir, bu bir balayı dönemi gibidir. Hayatın gerçekleri işlemeye başladığında kurulu düzeni görmek ister. Kurulu düzenin en önemli ayağı ordudur. Beşar Esad ile görüştüğüm zaman söylüyordum, mezhep ağırlıklı olduğu için 'Benim ordum' gibi görünmüyordu. Şimdi de ordu Suriye ordusu olması lazım. Savunma Bakanlığı'na büyük iş düşüyor. Türkiye, Şara'nın yanına çok büyük bir ekip ve savaş tecrübesi yaşamış 8-10 danışmanı göndermesi lazım.

3 ŞEHİR KRİTİK

Suriye'de işler iyi gitmiyor dedim. 9 maddelik ilk açıklamamda eylem planı sunmuştum. Birincisi düzenli orduya geçiş. Halep'ten Dara'ya olan alanı kontrol eden Suriye'yi kontrol eder. Bu omurga Sünni-Arap yoğunluklu. Kürt ve Alevi çok az. Bu omurgada 3 şehir kritik. Birisi Lazkiye, birisi Dara, birisi Deyruzor.

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Lazkiye liman kentidir. Dara, İsrail sınırında ve devrimin başladığı yer. Bölgedeki hassasiyeti biliyorum. İsrail, Suriye'de istikrarlı bir yönetim istemiyor. Zayıf bir Esad'ı tercih ettiler. Şimdi yeni bir dönem kuruluyor. Dara'da birliklerin Suriye ordusuna entegre olması lazım. Şam ile Dara arasında yeterli köprü yok. Dürzileri de ele almak lazım. İsrail, bir taraftan Dürzileri dürtüklüyor, bir taraftan Nusayrileri. Bizim yapmamız gereken, Türkiye'deki kanaat önderlerinden heyet oluşturun ve Lazkiye'ye gönderin.

Bir tarafta fırsatçı eski rejim unsurları var, diğer taraftan da İdlib ve Lazkiye arasında kalan IŞİD'den kalan bazı unsurlar var. İkisi bir araya gelince yüzlerce insan kaybedildi. 3'lü ziyaretin çok ilan edilmeden 8 Aralık'tan bir hafta sonra yapılması lazımdı. Ankara'da acil kriz masası oluşturun. 3'üncü şehir Deyrizor. Doğu Suriye'nin merkezi. Deyrizor'u kontrol eden Doğu Suriye'de kontrolü sağlar. Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşmayı olumlu buldum. Gerekli bir metin. Bu yıl sonuna kadar yapılması planlanan bir süreç. Teferruatlara girilmemesi lazım. Türkiye'deki bu süreç ile Suriye'deki süreci ilişkilendirmemek lazım. Suriye'de Türkiye'ye tehdit oluşturacak hiçbir yapı olmamalı. Türkiye de Kürtlerin Suriye düzeninde yer almasını sağlamalı. ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİR Mİ? Trump dönemi belirsizlikler dönemi. Gazze ile ilgili plana baktığımızda Trump'ın olduğu yerden Trump'ın çekilmesi zor. ABD'nin Suriye'ye bakışı İsrail perspektifiyledir. Suriye'nin Lübnanlaşmasını ister. Türkiye ne yapacak? Türkiye ise yabancı güçlerin çekilmesi teşvik etmeli. Kürtleri başkasına bırakmamalı. Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan süreç önemlidir. Çekilmemek lazım. Tarihte çekingen davrandığınızda ipi başkaları ele geçirir. Suriye'de çekingen kalındığında ipi başkası alır. Suriye'de bir diğer konu ekonomi. Mültecilerin dönmesini istiyorsak, ekonomik danışmanlar gönderilmeli. İmar işleriyle ilgili danışman göndermek lazım. Emevi'de namaz şovu yerine ince operasyonlar yapmak lazım. ekonomi ayağa kalktığında ve ordu oluştuğunda Türkiye için büyük avantaj var. BM sisteminin sütunlarını Trump kırıyor. Var olan anlaşmaları yok sayıyor. Geçmiş mutabakatları yok sayıyor. BM Güvenlik Konseyi kararını yok sayıyor. BM'nin çatırdadığı yerde güçler dengesine dayalı yeni bir düzen kurulacak. Büyük riskler var ama Türkiye için büyük avantaj. Burada açılacak alanlardan birisi Avrupa Birliği'dir.