Eşiyle tartışan kadın evini ateşe verdi

İHA

Olay sabah saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini ateşe verdi.

İHA'nın haberine göre daireden çıkan dumanlar ve alevler kısa sürede apartmanın her yerini sardı. Binadakiler ve diğer çevre sakinleri ise büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir