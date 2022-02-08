Eşini ve kayınvalidesini pompalı ile vurdu

Son dakika haberler: Kanlı pusu! Eşini ve kayınvalidesini pompalı ile vurdu

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ile annesini evlerinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Çallı Mahallesi 1025 Sokak'ta meydana geldi. Abdulkadir K. (25), boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra K. (20) ile annesi Selda Ormantepe'yi evlerinin önünde pompalı tüfekle vurdu.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Mermilerin isabet ettiği Büşra K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selda Ormantepe'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Büşra K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.