29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, 26 Mart 2019'da yaşanan kadın cinayetinden 10 ay önce 3 çocuk annesi Seher Polat, çocuklarını da alıp, ailesinin evine yerleşti. Açılan boşanma davası süren çift, olay günü Erzurum 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı.
"BABAM ANNEMİ VURDU"
DHA'daki habere göre duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat, geldiğinde de konuşmak istedi. Çift arasında tartışma çıktı.
Özgür Polat, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, Seher Polat'a 3 el ateş açtı. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan kızları İ.'nin gözü önünde eşini vuran Özgür Polat, otomobiline binerek, kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Tutuklanan Özgür Polat hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"SİLAHI HOBİ OLARAK TAŞIYORDUM"
Yargılanmasına başlanan Özgür Polat, savunmasında olay günü çocuklarını görmek için eşinin evine gittiğini iddia ederek, "Çocuklarımı görüş günüm değildi ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikâhımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. İlk ateş ettiğimde aramızda 3-3.5 metre vardı. Sol koluna doğru ateş ettim. O dönünce galiba göğsüne geldi. İlk atıştan sonra yere düştü, yaralama amacıyla ikinci ve üçüncü kez bacaklarına sıktım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" dedi.
"YAŞANANLARDAN PİŞMANIM"
Polat, savunmasının devamında da şunları kaydetti: "Cezaevine gireceğimi biliyordum. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu duruma gelmesini istemezdim. Bizimde ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Çocuklarımla görüşmeye gittiğim zaman silahı arabaya bırakıyordum. Olay günü arabaya bırakmadım. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım."
"TORUNUMUM GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"
Seher Polat'ın annesi Mukaddes Aydın ise sanığa en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Kızım benden beş dakika önce evin önüne geldi. Konuştuklarını gördüm. 'Konuşun anlaşın' gibi şeyler söylemedim. Boynunu bükerek, kendini acındırdı. Kızım çantasını bana vererek 'sen git, ben geliyorum' dedi. Ben yukarıya kahvaltı hazırlamaya çıktım. Çayı koyarken üç el peş peşe silah sesi duydum. Evimizin yakınında Özel Harekât şubesi var. Oradan geliyor sandım. Kızımın vurulduğu hiç aklıma gelmedi. Torunumun sesini duydum, 'Babam annemi öldürdü' dedi. Kızın gözünün önünde oldu olay. Olay sonrası 3.5 yaşındaki torunum, kapı çaldığında 'babam mı geldi?' diye kaçıyordu" diye konuştu. Mahkeme, Özgür Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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