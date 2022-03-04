18 günlük eşini başından vurmuştu, cezası belli oldu!

Başkent'te 18 günlük evli olduğu eşi Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurarak ağır yaralayan polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aktaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ve esas hakkında savunmasını yapması için sanığa söz verdi.
'BANA İFTİRA EDİLİYOR' DEYİP, BERAATİNİ İSTEDİ
Eşini vurmadığını, bu eylemi kanıtlayacak bir delilin dava dosyasında olmadığını iddia eden Aktaş, "Eşimi çok seviyorum, onu kesinlikle vurmadım. Bana iftira ediliyor, gelinen aşamada suçsuz olduğumun ortaya çıktığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.
'TAKDİR İNDİRİMİ YAPILMADAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Mağdur Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül ise sanığın, eşini kasten öldürmeye çalıştığını öne sürerek, "Sevginur, hayati bölgesi olan başından vuruldu. Ölmemesi müziceydi ama yaralanmasına bağlı bugün yaşadığı sağlık sorunları hayatı çekilmez hale getirmiştir. Sanığın eylemlerindeki kastı ve yoğunluğu nedeniyle takdir indirimi yapılmadan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
MAHKEME BAŞKANI, HÜKMÜ AÇIKLADI
Beyanların ardından mahkeme başkanı, hükmü açıkladı. Buna göre sanık Müslüm Aktaş, "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" 19 yıl, "cinsel saldırı" suçundan da 12 yıl olmak üzere 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
EVİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞTU
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıkmasının ardından olay günü eşinin kendisine tecavüz ettikten sonra başından vurduğunu söylemişti. Bu beyan üzerine, eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş tutuklanmıştı.
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