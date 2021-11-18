Sevginur'u başından vurmuştu! İşte istenen ceza

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de evinde tabancayla başından vurularak yaralanmış halde bulundu.
DHA'nın haberine göre ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.
75 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.
'MÜSLÜM EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'
Duruşmada, vurulduktan sonra Sevginur Aktaş'a ilk müdahaleyi yapan komşusu M.A. tanık olarak dinlendi. Olay gecesi komşusunun silah sesi geldiğini söylemesi üzerine bazı apartman sakinleriyle Müslüm Aktaş'ın dairesinin kapısını çaldığını belirten M.A., kapıyı açan Aktaş'ın telaşla eşinin intihar ettiğini söylediğini aktardı. Çalıştığı kurumun ilk yardım sorumlusu olduğunu, bu nedenle içeri girerek yatak odasında yaralı olarak bulduğu Sevginur Aktaş'a müdahale ettiğini anlatan M.A., "Başının arkasından kan geliyordu. Nefesini kesmemesi için ağzındaki kanı aldım. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Bir süre sonra gelen ambulansa kendisini taşıdık" dedi. Tanık M.A., olayın nasıl geliştiğine dair bilgisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Daha sonra söz alan Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, adli emanetten gönderilmesi gereken delilerin dava dosyasına kazandırılması halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirtti.
SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
Savcının ara celsede dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sunduğu öğrenildi. Buna göre savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kasten yaralamadan' ise 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, toplam 34 yıla kadar hapis cezası istediği sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müslüm Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Ayrıca mahkeme, daha önce istenmesine rağmen dosya delillerini mahkemeye göndermeyen adli emanet sorumluları hakkında 'görevi kötüye kullanmaktan' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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