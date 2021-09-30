Eşine sipariş etti, bakın ne geldi!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren bir çocuk babası, gelen kargodan kız çocuk elbisesi çıkınca şoke oldu.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde esnaflık yapan Bedri Aslan, sosyal medya sayfası üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi. Ardından kargonun içinden çıkan iki poşeti atan Aslan, bir tane kız çocuk elbisesi görünce hayatının şokunu yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Aslan, elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşamayınca mesaj attı. Mesajlarının okunup, cevap verilmemesi üzerine Aslan, sayfa hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu.
'HİÇBİR ŞEKİLDE CEVAP VERMİYORLAR'
Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü anlatan Bedri Aslan, "Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, ne mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşlarını mağdur olmaması, dolandırılmaması için, kargonun bu paketi açması lazım. Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti o da üzüldü, ben de üzüldüm" diye konuştu.
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