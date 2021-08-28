ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) "Elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" denildi.
EPDK'dan yapılan açıklamada, kurum tarafından, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı anımsatıldı. Bu kapsamda, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödendiği belirtilerek, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi, vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" denildi.
'GİZLİ ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'
Her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı ile rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artışın elektrik faturalarına da yansıdığı belirtilerek, "Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir. Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler" ifadelerine yer verildi.
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