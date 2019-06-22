22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.
KIZIYLA BİRLİKTE YAŞIYORDU
Enis Fosforoğlu, Büyükada'da kızı Seren Fosforoğlu ile birlikte yaşıyordu.
PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
Fosforoğlu, Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
EN SON CEM YILMAZ'IN FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Sanatçı son olarak 2014 yılında Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yapıp başrolünü oynadığı 'Pek Yakında' filminde rol almıştı.
CEM YILMAZ: TEK TESELLİMİZ OYNADIĞIMIZ FİLMDE SONSUZA KADAR ONUNLA ANILACAĞIZ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Enis Fosforoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında:
"Sevgili Enis abimizi kaybetmisiz..Allah rahmet eylesin.Tum sevenlerinin basi sagolsun. Tesellimiz, oynadigimiz bir filmle sonsuza kadar beraber anilacagiz.Mekani cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 22, 2019
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