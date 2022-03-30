En uzun orucu 2 kentimiz tutacak!

AA

Son dakika haberler... Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını anlattı.

AA'da yer alan habere göre İşlek, "İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini belirtti.

2 NİSAN RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ

Bu hesaplamadan hareketle bu yıl ramazan ayında içtimanın Greenwich saatiyle 1 Nisan Cuma günü saat 06.25'te, rüyetin ise aynı gün saat 21.21'de yaşanacağını belirten İşlek, "Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayının birinci günü oluyor" dedi.

"2 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ"

Ramazan ayının başladığını gösteren hilalin bu yıl ilk olarak Kuzey ve Güney Amerika'da görüleceğini belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Atlas Okyanusu'ndan itibaren Kuzey ve Güney Amerika'yı ortalayarak bu alan büyüyecek ve kameri ay başı ertesi gün başlayacak. Ülkelerin çoğu ramazan ayına başlayacak. Şevval ayının hilali ise yani Ramazan Bayramı'nda dünyanın büyük bir bölümünde rüyet günü hilali akşam vakti güneş battığında görebilecek. Hava bulutlu veya yağmurlu olursa hilal görülmeyebilir. Şevval ayının içtiması 30 Nisan saat 20.28'de, rüyeti ise 1 Mayıs saat 13.23'te olacak. Böylece Ramazan Bayramı'nı 2 Mayıs Pazartesi günü kutlamaya başlayacağız."

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde vakit hesaplamayla ilgili bütün bilgilere ulaşılabileceğini aktaran İşlek, bu yılın ramazan ve şevval ayı dahil 2027 sonuna kadar bütün kameri aylara ilişkin haritalar ile dini günlerin listesinin paylaşıldığını kaydetti.

"DİYANET'İN SİTESİNDE 208 ÜLKENİN İMSAKİYESİ VAR"

İşlek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 208 ülkedeki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeye de yer verildiğini, Türkiye ve diğer ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye "İmsakiye" bölümünden ulaşılabileceğini anlattı.

"İLK İFTAR IĞDIR VE HAKKARİ'DE, SON İFTAR ÇANAKKALE VE EDİRNE'DE"

Ramazanın başlayacağı 2 Nisan Cumartesi gününde ilk imsakın Iğdır'da saat 04.14'te, son imsakın İzmir'de saat 05.25'te yaşanacağını, ilk iftarın 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.46'da yapılacağını söyleyen İşlek, Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun , Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.

İşlek, ramazanın son günü olan 1 Mayıs'ta ise ilk iftarın Hakkari'de saat 19.01'de, son iftarın ise Edirne'de 20.18'de yapılacağını, Sinop'ta 15 saat 56 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 22 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını belirtti.