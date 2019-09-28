28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, elektrik tarifesi her 3 ayda bir, doğalgaz aylık olarak maliyetleri oluşturan unsurlar dikkate alınarak gözden geçiriliyor. Bu çerçevede, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının yeniden hesaplanacağı ve yeni tarifelerin uygulamaya konulacağı yılın son çeyreğine, diğer deyişle 1 Ekim’e sayılı günler kaldı. Doğalgaz tarifesiyle ilgili açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaza “kısa vadede” bir zam olmayacağını açıkladı.
Peki, elektrikte bir artış söz konusu mu? Önce, son 1 yıllık döneme bir bakalım. Geçen yıl ağustos ayında döviz kurunda yaşanan olağanüstü hareketlilik sonrasında elektrik tarifelerinde aylık artışlar gündeme geldi. İzleyen aylarda indirim de yapıldı. Ardından, zamsız bir döneme girildi.
1 TEMMUZ’DA YÜZDE 15 ZAM YAPILDI
Elektrikte son fiyat hareketi, 1 Temmuz’da yaşandı. Elektriğe, 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapıldı. Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ),elektrik dağıtım ve perakende şirketlere ikili anlaşmalarla sattığı elektriğin birim fiyatı 20.5 kuruşa çıktı.
EPDK’NIN PAZARTESİ ELEKTRİK MESAİSİ
Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ),1 Ekim’e yönelik “toptan elektrik satış fiyatı” konusunda farklı senaryoları içeren bir çalışma yaptığı ve karar mercilerine sunduğu belirtiliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 30 Eylül pazartesi günü toplanacak. Kurul, genelde her hafta perşembe günleri toplanıyor. Bu hafta perşembe günü de bir toplantı yaptı. Pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı. Toplantıda, 1 Ekim’den geçerli gerek toptan, gerek tüketici ya da aboneler yönünden yeni elektrik fiyatları karara bağlanacak.
HABERTÜRK, bu kritik toplantı öncesinde Ankara’nın ve sektörün nabzını tuttu. Sektör, yüzde 10-15 aralığında bir artışın gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Gözler, pazartesi günü EPDK’da olacak.
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