AA

Türkiye, 24 Ocak cuma gecesi, saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 22 saniye süren sarsıntıyı 10 milyon kişi hissetti.

Acı haberin ardından kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye gönderilmeye başlandı. Acı depremin 62'inci saatinde ise AFAD önemli bir açıklamada bulundu.

24 BİN 402 ÇADIR VE 63 BİN BATTANİYE

AA'da yer alan habere göre AFAD, bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırıldığını, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.

RESMİ KAMPANYALARA YARDIM YAĞDI

AFAD tarafından yapılan diğer açıklamada ise Elazığ ve Malatya depremleri nedeniyle düzenlenen yardım kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.

AFAD Başkanlığının, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği vurgulandı.