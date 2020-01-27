27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 39 yurttaşımız hayatını kaybetti.
93 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Depremde enkaz altından çıkarılan ve yaralanıp hastanelere tedavi olmak için başvuranların sayısı ise 1607 oldu. Yaralılardan büyük bölümü hastanelerden taburcu olurken 93 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 18'inin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
45 KİŞİ KURTARILDI
Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Dün Saat: 13.00 itibariyle Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmasının sonlandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.
2 DEPREMZEDE ENKAZ ALTINDA
Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde ise 6 kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Enkaz altında kalan 6 kişiden 4'ü daha yapılan çalışmalarla çıkarılırken, 2 kişinin enkaz altında olduğu öğrenildi.
ELAZIĞ'DA 107, MALATYA'DA 418 AĞIR HASARLI BİNA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar gören ve yıkılan yapı sayısı hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, “Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171’de az hasarlı bina tespiti yaptık. Tespitlerimiz devam ediyor. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde yaptığımız incelemelerde ise 25 yıkık, 29 metruk bina yine yıkık, 418 ağır hasarlı, orta hasarlı 4, bir de adliye binası, 199 da az hasarlı bina tespiti yaptık” dedi.
700'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI YAŞANDI
6.8'lik Elazığ depreminin ardından 700'ün üzerinde artçı meydana gelirken, bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk edildiği ve Elazığ ile Malatya'da 6 bin 455 çadırın kurulumunun tamamlandığı duyuruldu.
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