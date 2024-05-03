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        Haberler Gündem Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

        Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Ömer Toraman, "Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:09
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        Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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