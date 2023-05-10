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Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da taşlı saldırıda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, "Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz" dedi.

Giriş: 10.05.2023 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi sırasında atılan taşlar nedeniyle yaralanan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

İMAMOĞLU YARALANAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İBB Başkanı İmamoğlu, olayda yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Twitter'dan fotoğraflarla paylaşım yapan İmamoğlu, "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz" dedi.

GÖZALTINA ALINAN SERBEST

"Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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